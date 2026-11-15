Motorists are advised to avoid roads around Sanam Luang and the Grand Palace today, as traffic police plan to close roads up to 8.30pm to facilitate the rehearsals for Royal Funeral Processions.
The road closures are divided into two sessions, namely from 6.30am until noon and from 4pm until 8.30pm.
The afternoon and evening session is for Procession Six, from 4pm to 8.30pm. The rehearsal schedules are as follows:
3pm-4.30pm - Rachini Road.
4.30am-5pm - From Saranrom Park to the Territorial Defence Command via Charoen Krung Road.
5pm-5.30pm - From the Territorial Defence Command to the Grand Palace via Sanam Chai and Na Phra Lan roads.
5.45pm-6.30pm - From the Grand Palace to Ratchabophit Temple via Na Phra Lan, Kalayana Maitri and Atsadang roads.
6.30pm-7pm - From Ratchabophit Temple to Bowonniwet Vihara Temple via Atsadang, Ratchabophit, Fueng Nakhon, Bamrung Muang, Kalayanamit Temple, Sanam Chai, Ratchadamnoen Nai, Ratchadamnoen Klang, Dinso and Phra Sumen roads.
7pm-8pm - From Bowonniwet Vihara Temple to the Thai Army HQ via Prachathipatai Road.
For the afternoon and evening session, the roads affected will be Na Hup Phei, Lak Muang, Thai Wang, Sanam Chai, Ratchadamnoen Nai, Ratchadamnoen Klang, Na Phra That, Phra Lan, Rachini, Somdet Phra Pinklao, Charoen Krung, Kalayana Maitri, Soi Saranrom, Dinso, Phra Sumen and Atsadang from Phan Phiphop intersection to Saphan Mon intersection.
For traffic information, motorists can contact traffic police hotline 1197 around the clock.