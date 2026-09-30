Thai Airways International (THAI) has announced additional flight cancellations on domestic and international routes from September 29 to October 1.
The cancellations affect five international flights on September 29, 28 flights on September 30 — including seven domestic and 21 international services — and four international flights on October 1.
The cancelled flights are:
September 29 – International
Bangkok–Dhaka, TG339
Bangkok–Seoul, TG658
Bangkok–Bengaluru, TG325
Bangkok–Sapporo, TG670
Bangkok–New Delhi, TG331
September 30 – Domestic
Bangkok–Phuket, TG201
Bangkok–Phuket, TG205
Bangkok–Phuket, TG217
Bangkok–Chiang Mai, TG102
Bangkok–Khon Kaen, TG040
Bangkok–Ubon Ratchathani, TG020
Bangkok–Udon Thani, TG002
September 30 – International
Bangkok–Munich, TG924
Bangkok–Brussels, TG934
Bangkok–Copenhagen, TG950
Bangkok–Zurich, TG970
Bangkok–Amsterdam, TG936
Bangkok–London, TG916
Bangkok–Hong Kong, TG638
Bangkok–Frankfurt, TG922
Bangkok–Taipei, TG632
Bangkok–Osaka, TG622
Bangkok–Seoul, TG656
Bangkok–Tokyo (Narita), TG642
Bangkok–Kuala Lumpur, TG417
Bangkok–Singapore, TG403
Bangkok–Singapore, TG407
Bangkok–New Delhi, TG315
Bangkok–Mumbai, TG317
Bangkok–Sydney, TG475
Bangkok–Tokyo (Haneda), TG660
Bangkok–Manila, TG620
Bangkok–Hong Kong, TG600
October 1 – International
Bangkok–Paris, TG930
Bangkok–Brussels, TG934
Bangkok–Milan, TG940
Bangkok–Stockholm, TG960
Passengers seeking further information can contact the THAI Overseas Contact Center at +65 6351 0992 or the THAI Contact Center at +66 2 356 1111, both available 24 hours a day. They can also email contact@thaiairways.com.
THAI has apologised for any inconvenience caused by the cancellations.