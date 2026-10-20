Flooding persists across Bangkok and 22 provinces today, though water levels have begun receding in most affected areas, the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) reported.
The flood death toll remained at 80 since mid-September. As of Monday morning, 604,265 families remained in trouble due to flooding, with about 1.83 million people affected in total.
Flooding remained in provinces in the North, East, Central Plains and South as follows.
North
- Phitsanulok – floods affecting 69 families in seven villages of Bang Rakam district.
- Nakhon Sawan – flooding troubles 4,419 families in eight districts of Phayuha Khiri, Banphot Pisai, Kao Lieo, Muang, Chumsaeng, Tha Tako, Krok Phra and Nong Bua.
East
- Nakhon Nayok – Flooding in Ongkharak district and 23,835 families affected.
- Prachin Buri – Flooding continued in Kabin Buri, Muang, Sri Maha Phot, Ban Sang and Sri Mahosot, affecting 51,390 families.
- Chachoengsao – Flooding remains in Bang Nam Prieo, Bang Khla, Phanom Sarakham, Plaeng Yao, Muang, Ban Pho, Khlong Khuean and Ratchasan districts, affecting 54,729 families.
- Chon Buri – Floods persist in Phanat Nikhom district, affecting 516 families.
Central Plains
- Uthai Thani – Floodwater remains in Muang district, affecting 352 families.
- Lop Buri – 1,177 families affected in 33 villages in Ban Mi district.
- Chai Nat – Sapphaya district still flooded and 3,092 families in trouble in five villages.
- Sing Buri – 1,137 families affected in 12 villages in In Buri and Phrom Buri districts.
- Suphan Buri – Floods in Bang Pla Ma, Song Phi Nong, Don Chedi, Sri Prachan, Muang, Sam Chuk, U Thong and Doembang Nangbuat districts where 22,598 families were affected.
- Kanchanaburi – Six districts flooded, namely Dan Makhamtia, Tha Muang, Bo Phloi, Sri Sawat, Muang and Sangkhla Buri, affecting 755 families.
- Ang Thong – Floods remain in Pa Mok, Chaiyo, Muang and Wiset Chai Chan districts, affecting 1,514 families.
- Ayutthaya – Flooding in Sena, Bang Ban, Phak Hai, Bang Sai, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Bang Pa-in, Bang Pahan, Lat Bua Luang, Uthai, Nakhon Luang, Wang Noi, Tha Rua, Phachi, Ban Phraek, Bang Sa-ai and Maha Rat districts and 72,336 families were affected.
- Samut Prakan – Flooding remains in Bang Sao Thong and Bang Bo districts, affecting 2,340 families.
- Pathum Thani – Floods continued in Thanyaburi, Khlong Luang and Lam Luk Ka districts affecting 106,705 families.
- Nakhon Pathom – Three districts still flooded - Bang Len, Sam Phran and Nakhon Chaisi, affecting 19,058 families.
- Ratchaburi – Flooding reported in Photharam, Muang, Damnoen Saduak, Ban Pong, Wat Phleng, Chom Bung, Pak Tho, Bang Phae and Suang Phung districts, affecting 11,689 families.
- Samut Songkhram – Flooding continued in Muang, Amphawa and Bang Khonthi districts, affecting 15,870 families.
- Phetchaburi – Floods in Kang Krachan district, affecting 23 families.
South
- Krabi – Floods in Ao Luk, Khlong Thom and Khao Phanom districts have affected 21 families.
- Satun – Manang district was flooded and 15 families were affected.
Bangkok – Floods affecting 210,648 families in Lat Krabang, Nong Chok and Min Buri districts.
The flood death toll since Sept 16 remains at 80 - 26 in Prachin Buri; nine in Samut Prakan; seven in Chachoengsao; six each in Sa Kaeo and Nakhon Nayok; five in Suphan Buri; four in Bangkok; two each in Sing Buri, Kanchanaburi, Saraburi, Chanthaburi, Samut Songkhram and Pathum Thani; and one each in Chiang Mai, Tak, Ayutthaya, Rayong and Ratchaburi.